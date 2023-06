Lula vai pedir a Macron postura mais flexível sobre UE-Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2023 - 12:01 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 19 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje (19) que vai pedir que a França tenha uma posição mais flexível no acordo entre União Europeia e Mercosul, durante sua reunião na quinta (22) com o mandatário Emmanuel Macron.

Lula visitará Paris no fim desta semana para participar de um evento sobre um novo pacto financeiro global convocado pelo líder francês.

“Eu vou almoçar com Macron e quero discutir com ele a questão do Parlamento francês, que aprovou o endurecimento do acordo UE-Mercosul”, afirmou o presidente.

Na semana passada, Lula manifestou seu interesse em finalizar o pacto comercial entre os dois blocos ainda neste ano, ao receber a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Palácio do Planalto, em Brasília.

“A UE não pode vir ao Mercosul e dizer ‘cumpra isso ou aquilo’. Se somos parceiros estratégicos, você não pode fazer ameaças, tem que ajudar. Vou conversar muito com o presidente da França”, disse Lula em sua live semanal. (ANSA).

