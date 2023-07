Lula vai às lágrimas em show da cantora Maria Rita: ‘Impossível não se emocionar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 13:05 Compartilhe

No domingo, 23, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi às lágrimas durante apresentação da cantora Maria Rita. Por meio de um vídeo no Twitter, a primeira-dama, Janja, registrou o momento e disse que é “impossível não se emocionar com a cena”.

Maria Rita subiu ao palco durante cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgico do ABC Paulista, em São Bernardo do Campo.

A filha de Elis Regina cantou “Como Nossos Pais”, um clássico de Belchior que ficou eternizado na voz da cantora que morreu em 1982. Lula e Janja cantaram a música chorando.

No final da apresentação, o presidente do Brasil e Maria Rita se abraçaram emocionados no palco.

Assista ao vídeo:

Impossível não se emocionar ♥️🥹♥️ pic.twitter.com/CuUGwO2PA4 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) July 23, 2023

