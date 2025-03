Lula vai à posse de presidente do Uruguai e encontra políticos do Equador e Alemanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveita viagem ao Uruguai para encontrar políticos da Alemanha e do Equador. A viagem tem como motivo principal acompanhar a cerimônia de posse do novo presidente Uruguaio, Yamandú Orsi, eleito pelo partido de centro-esquerda Frente Ampla.

Na manhã deste sábado, 3, Lula reuniu-se com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. “Discutimos a importância dos países da América Latina e da União Europeia atuarem em defesa da democracia e do multilateralismo”, afirmou o chefe do executivo brasileiro em nota.

“É um parceiro essencial do Brasil na promoção do acordo Mercosul – União Europeia, no esforço de combate à mudança do clima e em prol do sucesso da COP30”, disse o presidente sobre o país. Principal parceiro comercial do Brasil na Europa, a Alemanha foi o 10º principal destino de exportações brasileiras em 2024.

Também nesta manhã, o presidente brasileiro recebeu a candidata a prediência do Equador, Luisa González. Em outra nota, Lula afirmou que os governantes discutiram o contexto político da América do Sul. “Expressamos nossa concordância na importância do fortalecimento da democracia e da justiça social no continente”, disse.

Gonzáles tenta ser presidenta pelo partido de esquerda Revolução Cidadã. No próximo dia 13 de maio, ela enfrenta em segundo turno o atual governante do país, o direitista Daniel Noboa. O encontro com a candidata não estava informado previamente na agenda de Lula. Nas fotos, é possível ver que ministros brasileiros também acompanharam o encontro.

A cerimônia de posse de Yamandú Orsi está agendada para as 14h no horário de Brasília.