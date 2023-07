Lula vai à Bélgica hoje para participar de cúpula UE-Celac

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/07/2023 - 13:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 15 JUL (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca na noite deste sábado (15) para Bruxelas, na Bélgica, para participar da 3ª cúpula entre a União Europeia (UE) e a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) nos próximos dias 17 e 18 de julho.

O líder brasileiro, que lidera o Mercosul temporariamente, foi convidado pelo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, presidente rotativo da União Europeia. No total, entre líderes europeus e latino-americanos, cerca de 60 chefes de estado e de governo estarão presentes na capital belga.

De acordo com o Itamaraty, o governo Lula avalia que a cúpula pode dar “impulso” nas relações bilaterais entre as nações presentes. A expectativa é de que temas de interesse internacional sejam discutidos, como as mudanças climáticas; combate à fome; transições sustentável e digital inclusiva; comércio e desenvolvimento sustentável; o combate ao crime transnacional e a retomada global após a pandemia de Covid-19.

Além disso, Lula deve aproveitar a viagem para discutir o acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul, que está travado devido à carta adicional enviada pelo bloco europeu, que prevê sanções em questões ambientais. Para o petista, no entanto, a nova diretriz é uma “ameaça” e, portanto, seu governo decidiu trabalhar em uma contraproposta.

Segundo a imprensa brasileira, Lula já deu aval ao texto elaborado em Brasília como contraproposta no acordo comercial e remeteu aos demais sócios do Mercosul – Argentina, Paraguai e Uruguai.

Ontem, o governo brasileiro já havia informado que o petista fará parte de uma mesa de negócios com líderes políticos, representantes de bancos de desenvolvimento e do setor privado para explorar oportunidades de investimentos em setores como energia renovável, transporte, infraestrutura, digitalização e conectividade”.

A presença de Lula na cúpula enquadra-se “no contexto da renovação do compromisso do Brasil com o fortalecimento da integração regional e, em particular, da Celac”, destaca a nota do Itamaraty.

Em entrevista coletiva, a secretária de Europa e América do Norte do Itamaraty, Maria Luisa Escorel de Moraes, revelou também que Lula participará de um encontro de líderes progressistas a convite de Stefan Lofven, ex-primeiro-ministro da Suécia.

A reunião, à margem da cúpula, deve contar com a presença de representantes da Argentina, Chile, Colômbia, Portugal, República Dominicana, Alemanha, Dinamarca e Espanha. (ANSA).

