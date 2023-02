Lula trouxe confiança, previsibilidade e credibilidade ao País, diz Alckmin

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/02/2023 - 12:47 Compartilhe

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, abriu o seu discurso durante a posse do novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, elogiando o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, presente no evento. Segundo Alckmin, Lula trouxe de volta a “confiança, previsibilidade, credibilidade” para o Brasil.





“Democracia sempre, ditadura nunca mais”, disse o vice-presidente, referindo-se aos atos golpistas que tentaram no dia 8 de janeiro anular a eleição de Lula à presidência da República.

Ele afirmou que existe um clima de otimismo no País, e que confia na aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional, o que vai ajudar a reindustrialização pretendida pelo governo.

Segundo Alckmin, a reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados e de Rodrigo Pacheco para o Senado Federal vai ajudar nessa aprovação.





“Uma das reformas que o Brasil precisa é a tributária. Ambos os presidentes se comprometeram a acelerar o andamento da reforma tributária”, afirmou.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias