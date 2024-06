Lula terá reunião bilateral e almoço com presidente da Croácia nesta segunda-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/06/2024 - 17:20 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá o presidente da Croácia, Zoran Milanovic, na próxima segunda-feira, 3. Segundo nota do Ministério das Relações Exteriores (MRE) brasileiro, os dois mandatários terão uma reunião bilateral e um almoço no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

“Os presidentes deverão debater os principais aspectos do relacionamento bilateral, como comércio e oportunidades e cooperação nas áreas de educação, cultura, energia e ciência, tecnologia e inovação”, informou a nota. “Discutirão, ademais, os principais desafios da agenda internacional, como a guerra na Ucrânia, a crise em Gaza e a situação nos Bálcãs.”

Segundo o MRE, Milanovic está no Brasil entre hoje e a próxima quinta-feira, 6. Além de Brasília, o presidente da Croácia visitará também as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Ele deverá reunir-se com autoridades locais e croatas.