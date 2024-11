Lula tenta contornar xingamento de Janja enquanto bolsonaristas pedem reprimendas

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 18/11/2024 - 13:09 Para compartilhar:

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acreditam que o petista conseguirá contornar a pequena crise gerada após a primeira-dama, Janja da Silva, criticar publicamente o bilionário Elon Musk durante um evento do G20 no último fim de semana.

Ao site IstoÉ, interlocutores avaliam que Lula deve minimizar o episódio e buscar uma relação cordial com Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos.

Durante um pronunciamento, Janja criticou Musk e afirmou não ter medo dele. A fala gerou reações entre os bolsonaristas, que rapidamente fizeram a gravação chegar ao bilionário. Musk ironizou o episódio, dizendo que “eles [a esquerda] perderão as próximas eleições.”

Enquanto aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fazem coro pedindo que Trump reprima o governo brasileiro, o Palácio do Planalto trabalha com a perspectiva de uma relação cordial com o republicano.

Na avaliação de integrantes do governo, Lula e Trump podem manter um distanciamento pessoal, mas nada que impacte os acordos firmados e as relações comerciais entre os dois países.