Lula tenta conciliar agenda oficial com atos de campanha para segundo turno

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2024 - 10:00

Integrantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentam conciliar a agenda oficial do presidente com atos de campanha para o segundo turno das eleições municipais, marcado para o dia 27 de outubro.

Nesta sexta-feira, 11, o petista viajou à Fortaleza (CE) para acompanhar a entrega de 1.296 apartamentos do empreendimento Cidade Jardim I Módulo IV, no Conjunto José Walter. De acordo com o governo, o empreendimento será entregue com biblioteca, sugestão do presidente que foi construída com recursos do Governo do Ceará no âmbito do programa “Zona Viva”.

Mais tarde, o presidente confirmou que irá participar de um comício ao lado do candidato à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT). “Separa a roupa de ir e chama teu povo para sextar (sic) e defender a democracia”, escreveu o candidato nas redes sociais. “Chame mais 13 amigos. Nos vemos lá!”, escreveu o presidente Lula ao repostar a publicação do postulante petista.

Para poder participar da agenda do candidato do PT em Fortaleza, Lula precisou adiar a viagem que faria a Belém (PA), onde visitaria as obras para a COP 30, evento que deve ocorrer no ano que vem.