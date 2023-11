Lula tem segunda reunião com Campos Neto e Haddad prevista para esta 5ª-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2023 - 22:09 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma reunião na quinta-feira, 16, com o ministro Fernando Haddad (Fazenda) e com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O compromisso está marcado para as 10h30, no Palácio do Planalto. A agenda oficial do presidente da República foi divulgada na noite desta quarta-feira, 15.

Lula e seus principais aliados fizeram uma série de críticas a Campos Neto e ao Banco Central no primeiro semestre devido ao patamar da taxa básica de juros, então em 13,75% ao ano. A temperatura baixou quando a autoridade monetária começou a diminuir a Selic – atualmente em 12,25% ao ano. O BC tem mantido um ritmo de corte de 0,50 ponto porcentual a cada reunião e já deu indicações que deve repeti-los nas próximas decisões.

O petista recebeu Campos Neto pela primeira vez no Planalto no final de setembro. A conversa com o presidente do BC será a segunda que incluirá Fernando Haddad na agenda oficial de Lula para esta quinta.

O ministro da Fazenda tem reunião às 9h30 com o presidente e os ministros José Múcio (Defesa) e Mauro Vieira (Relações Exteriores).

O último compromisso marcado na agenda de Lula é às 15h. Trata-se de cerimônia no Palácio do Planalto para sancionar o projeto de lei que regulamenta a profissão de sanitarista.

