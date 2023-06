Lula tem reunião de mais de uma hora com Meloni

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 14:13 Compartilhe

ROMA, 21 JUN (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou o Palácio Chigi, sede do governo da Itália, em Roma, após um encontro de pouco mais de uma hora com a premiê Giorgia Meloni.

Esse foi o penúltimo compromisso da agenda oficial do mandatário nesta quarta-feira (21), que ainda prevê uma reunião com seu amigo e prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

Antes de Meloni, Lula se encontrou com o ex-primeiro-ministro Massimo D’Alema, com a deputada Elly Schlein, líder do Partido Democrático (PD), principal força de oposição na Itália, com o presidente Sergio Mattarella e com o papa Francisco. (ANSA).

