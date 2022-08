Lula tem indisposição estomacal e não vai a encontro com varejo em São Paulo

reuters 10/08/2022 - 12:22 Compartilhe

Por Eduardo Simões

SÃO PAULO (Reuters) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera a corrida pelo Palácio do Planalto, teve uma indisposição estomacal e deixou de comparecer a um encontro que teria com associados do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), em São Paulo nesta quarta-feira, informou a assessoria do petista.

“Ele está bem, só uma indisposição estomacal, (está) em casa”, disse um assessor de Lula à Reuters, sem dar mais detalhes.

Na véspera, o ex-presidente participou durante cerca de duas horas de encontro na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), onde defendeu, entre outros pontos, a realização das reformas administrativa e tributária, mas também reafirmou que pretende revisar pontos da reforma trabalhista aprovada no governo de Michel Temer.

Lula, que completará 77 anos em outubro, tem afirmado em várias ocasiões que não pretende buscar a reeleição em 2026 caso vença o pleito deste ano, lembrando que, caso vença, encerrará o mandato com 81 anos.