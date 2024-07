Lula tem evento sobre PAC e reuniões com ministros nesta sexta-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2024 - 7:24 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá um evento público relacionado ao novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na sexta-feira, 26. Também fará reuniões com ministros do governo. As informações estão na agenda oficial do presidente, que foi divulgada no fim da noite desta quinta-feira, 25. Leia a seguir a lista de compromissos, todos no Palácio do Planalto:

9h – Reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa;

10h – Cerimônia de divulgação dos resultados do Novo PAC Seleções para as modalidades Mobilidade Grandes e Médias Cidades e Drenagem;

11h30 – Reunião com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza;

12h – Reunião com o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin.