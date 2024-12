Lula tem alta da UTI e recebe cuidados ‘semi-intensivos’

Os médicos reiteraram também que Lula está neurologicamente normal, cognitivamente íntegro e sem qualquer sequela, mas precisará fazer um “repouso relativo” após receber alta do hospital.

Ainda na quinta-feira, os médicos do presidente retiraram o dreno intracaniano com sucesso e sem intercorrências. A recomendação médica no momento é que Lula não receba visitas, com exceção da família. Ele deve deixar o hospital e retornar para Brasília (DF) na semana que vem.