Lula tem 48% das intenções de voto e Bolsonaro soma 27%, diz Datafolha

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na dianteira da corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto e detém 48% da preferência dos eleitores, ao passo em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) registra 27% de intenção de voto, demonstrou pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Datafolha.





Realizada entre os dias 25 e 26 de maio –e, portanto, após a desistência do pré-candidato à Presidência pelo PSDB, o ex-governador de São Paulo João Doria–, a pesquisa não pode ser comparada com a anterior, uma vez que traz cenários com variáveis diferentes.

Ainda assim, o levantamento registra um movimento de aumento da distância entre Lula e Bolsonaro. Na pesquisa anterior, realizada em março, o petista computava 43% dos votos, e Bolsonaro pontuava com 26%.

A sondagem desta quinta-feira traz, no chamado segundo pelotão na disputa de primeiro turno, o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, com 7%, seguido de André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB), ambos com 2%.

A pesquisa Datafolha entrevistou 2.556 pessoas em 181 cidades do país e a margem de erro é de 2 pontos percentuais.