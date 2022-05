Lula tem 40,6% das intenções de voto, Bolsonaro 32% e Ciro 7,1%, aponta CNT

Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgada nesta terça-feira (10) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança nas intenções de voto para a Presidência no primeiro turno, com 40,6% no levantamento estimulado. O presidente Jair Bolsonaro (PL) segue em segundo lugar, com 32%.





Em terceiro lugar está Ciro Gomes (PDT), com 7,1%. Na sequência aparecem João Doria (PSDB), que acumula 3,1% das intenções de voto, e André Janones (Avante), com 2,5%. Simone Tebet (MDB) tem 2,3% e Luiz Felipe d’Ávila (Novo) 0,3%. Branco e nulos são 5,1%, e indecisos 7,0%.

Segundo turno

Nas projeções para um eventual segundo turno, Lula manteve a liderança contra todos os adversários. Contra o atual presidente, o petista tem 50,8% dos votos, e Bolsonaro 36,8%.

Bolsonaro só teria vantagem no segundo turno, segundo a pesquisa, se disputasse contra Doria ou Simone Tebet. O atual presidente teria 38,8% e o tucano 33,9% das intenções de voto. Contra a senadora, Bolsonaro teria 39,6% dos votos e Tebet 30,5%.

Avaliação do governo

A pesquisa da CNT agora divulgada também mostra que 30,4% dos entrevistados avaliam o governo do presidente Jair Bolsonaro como “ótimo e bom”, enquanto 25,2% consideram “regular” e 43,6% como “ruim e péssimo”. Para 52%, o governo está “pior do que esperava”, enquanto 29% disseram estar “nem melhor, nem pior” e 17% “melhor do que esperava”.

Em relação à aprovação do desempenho pessoal do presidente, 37,9% disseram que aprovam e 58,8% desaprovam.

No levantamento, foram entrevistadas mil pessoas entre os dias 4 a 7 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob número BR-05757|2022.