Lula suspende agenda para fazer nova infiltração

(ANSA) – BRASÍLIA, 26 LUG – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva suspendeu sua agenda de compromissos na manhã desta quarta-feira (26) para se submeter mais uma vez a uma infiltração no quadril.

O mandatário será tratado na unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília para aliviar as dores provocadas por um problema na cabeça do fêmur.

Após o procedimento, o presidente deve passar o dia na residência oficial do Palácio da Alvorada.

Lula já havia passado por uma infiltração no último domingo (23), em São Paulo, mas disse que as dores voltaram no dia seguinte. Em outubro, ele deve passar por uma cirurgia no quadril para tentar resolver o problema de forma definitiva.

(ANSA).

