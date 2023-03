Lula supera Bolsonaro na aprovação em início de governo,diz Ipec

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/03/2023 - 13:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 19 MAR (ANSA) – Pesquisa Ipec divulgada neste domingo (19) pelo jornal “O Globo” revela que 41% dos brasileiros classificam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como bom ou ótimo, enquanto 24% acreditam que a administração é ruim ou péssima.







Segundo o estudo, cerca de 30% dos entrevistados consideram o início de governo do petista como regular. Desta forma, a avaliação do terceiro mandato de Lula é maior do que a do ex-mandatário Jair Bolsonaro, que teve 34% de aprovação em março de 2019.

Apesar de ser positivo, o índice está abaixo do registrado em seus dois governos anteriores, em 2003 e em 2007, quando atingiu 51% e 49%, respectivamente.

Com nível de confiança de 95%, a pesquisa foi realizada com 2 mil pessoas de 128 cidades brasileiras entre os dias 2 e 6 de março de 2023. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias