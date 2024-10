Presidente Lula sofreu ‘pequeno sangramento cerebral’ após queda, diz médico

Da Redação com Ansai Da Redação com Ansa https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-ansa/ 20/10/2024 - 20:13 Para compartilhar:

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caiu dentro de um banheiro no Palácio da Alvorada, em Brasília, e sofreu um “pequeno sangramento cerebral” na região da nuca, tecnicamente chamado de contusão cerebral hemorrágica, de acordo com seu médico, o cardiologista Roberto Kalil.

Mencionado pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o profissional destacou que, independentemente da idade, qualquer pessoa que sofresse uma queda semelhante receberia “os mesmos cuidados” e teria sua viagem cancelada.

Lula estava com a viagem marcada para participar da reunião dos Brics, grupo formado pelas principais economias emergentes do mundo. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi designado para chefiar a delegação brasileira que participará da cúpula dos Brics.

O Brasil assumirá a presidência dos Brics em 2025 e deve concentrar suas atividades no primeiro semestre, em função da Conferência do Clima, que será realizada em Belém em novembro do próximo ano.

O acidente ocorreu no sábado, 19. Lula foi levado para a unidade de Brasília do hospital Sírio Libanês e liberado horas depois. Desde então, ele está sob os cuidados de seu médico pessoal, Roberto Kalil, e de Ana Helena Germoglio, chefe da equipe de saúde da Presidência.

De acordo com boletim divulgado pelo Sírio Libanês, o acidente doméstico provocou um ferimento “corto-contuso em região occipital”. A região occipital é a parte de trás da cabeça. Lula levou pontos para conter o sangramento causado pelo corte.

A imprensa local também apontou que o petista, de 78 anos, levou pelo menos cinco pontos e caiu depois de o banco que estava sentado ter escorregado.

Apesar do susto, as condições de Lula são estáveis e foi liberado para exercer suas demais atividades.

*Com informações de Estadão Conteúdo e PlatôBR.