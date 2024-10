Lula sofre acidente doméstico em Brasília e cancela viagem à Rússia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2024 - 13:46 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreu um acidente doméstico em Brasília e, por recomendação médica, cancelou a viagem que faria à Rússia na tarde deste domingo, 20.

Segundo o Palácio do Planalto, Lula não viajará “devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração” e participar da Cúpula dos Brics por meio de videoconferência. Ainda de acordo com a nota oficial, o presidente terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto.

Lula estava com a viagem marcada para participar da reunião dos Brics, grupo formado pelas principais economias emergentes do mundo. O Brasil assumirá a presidência dos Brics em 2025 e deve concentrar suas atividades no primeiro semestre, em função da Conferência do Clima, que será realizada em Belém em novembro do próximo ano.

Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês no sábado, 19. com um corte na nunca. Segundo a TV Globo, Lula precisou levar pontos no ferimento.

Segundo o boletim médico, o presidente teve um “ferimento corto-contuso em região occipital”. Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades.