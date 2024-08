Lula sobre pressão de setores: não pode tomar toda a água do açude sozinho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2024 - 15:20 Para compartilhar:

Brasília, 2 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reclamou da pressão de setores da economia por mais benefícios do governo, e citou especificamente a Confederação Nacional da Agricultura. Ele deu a declaração no Porto do Pecém, no Ceará.

“Eu fico feliz quando vejo um discurso de um empresário otimista. Porque normalmente a gente recebe empresário, a gente discute quatro ou cinco horas. Você atende um monte de coisa. Quando termina, vai a imprensa no empresário e fala: ‘E daí, tudo bem?’. ‘Não, foi insuficiente, ainda falta’. Não tem um ‘obrigado'”, disse o presidente da República.

“Nós fizemos um Plano Safra de R$ 475 bilhões, é o maior dos maiores. Aí pego lá o presidente da CNA Confederação Nacional da Agricultura: ‘É insuficiente’. Essas pessoas não percebem que a gente não pode tomar toda a água do açude sozinho, temos que repartir”, disse Lula.