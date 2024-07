Lula sobre Plano Safra: Não dá para receber financiamento de R$ 475 bi e achar que é pouco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 20:10 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em entrevista à TV Centro América, afiliada da Globo no Mato Grosso, que não dá para um setor receber R$ 467 bilhões em financiamento e achar pouco. Ele se refere ao Plano Safra, voltado para um dos setores que tem mais resistência ao PT: os agricultores. Segundo o chefe do Executivo, porém, as críticas ao governo saem mais de presidentes de entidades que não representam o setor.

“Não dá para o cidadão receber, sabe, um financiamento de R$ 475 bilhões e achar que é pouco”, disse o presidente da República. “A gente vai dar o que a gente pode. Eu não tenho só agricultura para atender. Eu tenho muitas outras coisas para atender neste País”, declarou. Segundo ele, o volume do Plano Safra seria considerado grande em qualquer lugar do mundo. “Eu tenho certeza que a maioria dos empresários gostou”, afirmou o petista.

“Pode ter outro presidente de alguma entidade, porque normalmente o presidente das entidades não falam pelos produtores. Muitas vezes o presidente da entidade não é nem fazendeiro, ele é um funcionário, e ele fala: ‘não, é pouco, é pouco’. É pouco para quê, cara pálida? É pouco para quê? Me diga, é pouco para quê?”, disse o presidente da República.