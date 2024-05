Lula sobre Pimenta, cotado para 2026: ‘Preciso tomar cuidado, ou o perco para o RS’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/05/2024 - 17:50 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que, se não tomar cuidado, perderá o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT), para o Rio Grande do Sul. Gaúcho, Pimenta é um dos integrantes do primeiro escalão do governo mais envolvidos na resposta às enchentes no Estado. Além disso, ele é cotado para uma candidatura a senador ou governador em 2026.

Lula deu a declaração ao anunciar a proposta de suspender o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por três anos para o Estado ter mais dinheiro para se reconstruir.

“Pimenta tem sido um companheiro que tem tido um trabalho extraordinário aí no Estado do Rio Grande do Sul. Eu preciso tomar cuidado porque se não eu vou perder ele para o Rio Grande do Sul. Porque aqui ele tem ficado muito pouco, mas tem ficado muito no Rio Grande do Sul”, disse o presidente da República.