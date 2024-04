Lula sobre evento a favor de Bolsonaro: ‘não me preocupa atos dos fascistas’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/04/2024 - 13:17 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta terça-feira, 23, durante café da manhã com jornalistas, que não acompanhou o ato a favor de Bolsonaro, no Rio, no último domingo, 21. O chefe de estado ainda chamou os seguidores de Bolsonaro que participaram do evento de ‘fascistas’.

“Eu não vi o ato porque eu estava fotografando a casa do Minha Vida do João de Barro. Eu descobri, no Palácio da Alvorada, quatro casas de João de Barro e descobri mais três em uma árvore e resolvi fazer um filme e publicar na internet. Por isso que eu não vi. Então não me preocupa os atos dos fascistas, o que me importa é o seguinte, eu vou fazer este país dar certo”, disse o presidente.

O ato a favor de Bolsonaro reuniu cerca de 32.750 pessoas em seu pico, de acordo com o Monitor do Debate Político, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP.

O evento foi marcado por ataques a Lula, falas de cunho religoso e exaltação ao empresário Elon Musk, dono do X, da Tesla, da SpaceX e que vive embate com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.