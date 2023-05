Lula sinaliza que pode contrariar Marina sobre exploração de petróleo no Amazonas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/05/2023 - 8:49 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou neste domingo, 21, que pode contrariar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e tomar partido em favor da ala desenvolvimentista do governo para autorizar a exploração de petróleo no Rio Amazonas pela Petrobras. “Acho difícil ter problema em explorar petróleo a 500km da Amazônia”, afirmou o presidente em coletiva de imprensa no Japão.

Ainda assim, Lula declarou que, se forem identificados riscos reais, haverá veto à exploração. “Se extrair petróleo na foz do Amazonas em alto mar tiver problema, certamente não será explorado”, acrescentou. O Ibama, contudo, já se manifestou de forma contrária à proposta da Petrobras para a região.

Pouco antes, em coletiva de imprensa, Lula voltou a dizer – em meio à queda de braço do governo – que a Amazônia não deve ser transformada em um santuário. “Quem mora na Amazônia tem direito a ter os bens materiais que todo mundo tem”, avaliou o presidente.

