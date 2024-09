Lula: Sempre seremos intolerantes com quem, tenha fortuna que tiver, desafiar leis brasileiras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/09/2024 - 21:21 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, indiretamente, o empresário Elon Musk em pronunciamento em rede nacional nesta sexta-feira, 6, por desrespeitar ordens do Supremo Tribunal Federal. Sem citar o nome do bilionário sulafricano, Lula disse “nossa soberania não está à venda”.

“Nenhum país é de fato independente quando tolera ameaças à sua soberania. Seremos sempre intolerantes com qualquer pessoa, tenha a fortuna que tiver, que desafie a legislação brasileira. Nossa soberania não está à venda”, afirmou.

O recado a Musk acontece no momento em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, vem sendo atacado pela decisão de suspender o X (ex-Twitter), rede social comprada recentemente pelo bilionário.

Neste sábado, Lula participa do desfile de 7 de setembro organizado pelo governo na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, deve comparecer ao evento, assim como Moraes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não confirmou presença, enquanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu não participar. Na mesma data, bolsonaristas se reunirão na Avenida Paulista, em São Paulo, para uma manifestação cujo principal mote é o pedido de impeachment de Moraes.

A campanha para que o ministro seja retirado do cargo ganhou força com a divulgação das reportagens da Folha de S.Paulo de mensagens entre assessores do ministro no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaristas usaram o conteúdo para reforçar as críticas de que o ministro age de forma parcial para investigar e punir pessoas e políticos de direita por manifestações antidemocráticas. Na última semana, a decisão que suspendeu a rede social X (ex-Twitter) no Brasil adicionou mais um fator no conjunto de críticas a Moraes.