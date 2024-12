Lula segue sob cuidados semi-intensivos no Sírio-Libanês

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/12/2024 - 13:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 14 DEZ (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado sob cuidados semi-intensivos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, segundo boletim médico divulgado por volta de 12h00 deste sábado (14).

De acordo com o comunicado, a programação do dia prevê apenas “exames de sangue”, mas não de imagem. “[Lula] Segue lúcido e orientado, alimentando-se e caminhando”, diz o boletim, que é assinado por Luiz Francisco Cardoso, diretor de governança clínica do Sírio-Libanês, e Álvaro Sarkis, diretor clínico do hospital.

O petista também é acompanhado por seu médico pessoal, Roberto Kalil Filho, e pela médica da Presidência Ana Helena Germoglio.

Lula passou por uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira (10) para drenar um hematoma intracraniano decorrente da queda sofrida no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro passado.

Dois dias depois, foi submetido à embolização (fechamento) de uma artéria para minimizar o risco de novas hemorragias. O presidente deixou a UTI na última sexta (13), e a expectativa é de que ele receba alta hospitalar entre segunda (16) e terça-feira (17).

Confira abaixo o boletim médico na íntegra: “O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos. Hoje, fará apenas exames de sangue, sem nova programação de exames de imagem. Segue lúcido e orientado, alimentando-se e caminhando. O Presidente continua sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.” (ANSA).