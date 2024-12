Lula segue evoluindo bem após cirurgia de emergência, afirma boletim médico

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/12/2024 - 12:14 Para compartilhar:

O boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 11, informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanece internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e segue tendo uma boa evolução após ser submetido a uma cirurgia de emergência para tratar de uma hemorragia intracraniana.

Ainda conforme o comunicado, o mandatário está lúcido, orientado, conversando e sob cuidados intensivos. Lula ainda permanece com dreno na cabeça enquanto aguarda para a realização de novos exames de rotina.

Lula precisou ser internado às pressas na noite de segunda-feira, 9, após sentir fortes dores de cabeça. Durante coletiva na terça-feira, 10, o médico Roberto Kalil ressaltou que a hemorragia não causou nenhuma lesão no cérebro.

Segundo a equipe médica, a lesão em Lula é decorrente de uma queda que sofreu em outubro deste ano, no Palácio da Alvorada. Na ocasião, ele bateu a região da nuca e levou cinco pontos.

Quando surgiram os primeiros sintomas, o mandatário achou que tratava-se de uma gripe, mas, devido ao acidente doméstico, passou a ser monitorado. Na sede do Hospital Sírio Libanês em Brasília, foi constatado a formação do hematoma e, por uma decisão médica, o petista foi transferido para São Paulo.

A cirurgia durou cerca de duas horas, segundo o médico Marcos Stavale. O sangramento não comprometeu as funções neurológicas do presidente. O procedimento usado chama-se trepanação, que consiste em uma pequena perfuração do cérebro para aliviar inchaços, hemorragias ou lesões, e a cicatrização ocorre de maneira natural.