Lula se reunirá com ministros e deve anunciar suspensão de dívidas do RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião ministerial para as 17h desta segunda-feira, 13, para debater medidas para o socorro ao Rio Grande do Sul. O encontro será realizado no Palácio do Planalto.

O petista quer que seus pares apresentem propostas para atender o estado e socorrer os desabrigados. Além de auxílios, o governo estuda a liberação de verbas e a transferência de voos comerciais para a base aérea de Canoas (RS).

Na reunião, Lula deve anunciar a suspensão da dívida do estado com a União por três anos. O martelo foi batido na manhã desta segunda durante uma reunião entre os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa.

A medida deve dar folga de R$ 10 bilhões ao estado para a reconstrução das cidades atingidas pelas chuvas. Antes do encontro com os ministros, Lula deve conversar com o governador Eduardo Leite (PSDB) sobre o tema. A conversa está marcada para às 15h30.

As chuvas no Rio Grande do Sul provocaram 147 mortes e outras 126 pessoas continuam desaparecidas, segundo a Defesa Civil. Mais de 500 mil estão desalojados e 86 mil estão em abrigos temporários.

O rio Guaíba, que corta a capital Porto Alegre, está próximo dos 5 metros em nível de água. A expectativa é de que chova no estado no decorrer da semana, o que poderá elevar o nível do Guaíba a índices recordes.