Lula se reúne hoje com Von der Leyen para discutir Mercosul-UE

(ANSA) – BRASÍLIA, 23 SET – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta segunda-feira (23), em Nova York, com a chefe da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, com quem deve discutir os entraves nas negociações para um acordo de livre comércio entre UE e Mercosul.

O encontro acontece em meio a preocupações brasileiras sobre a iminente entrada em vigor da Lei Antidesmatamento da União Europeia (EUDR), prevista para 1º de janeiro de 2025 e que pode gerar um prejuízo de US$ 15 bilhões às exportações de produtos como soja, café, cacau e itens florestais.

Recentemente, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), publicaram uma carta pedindo o adiamento da medida, cobrança que encontra eco em Estados-membros da UE como Alemanha e Itália.

Lula também terá um encontro nesta segunda-feira com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, com quem deve discutir o avanço da extrema direita no mundo e as ameaças à democracia.

