Lula se reúne com secretário-geral da ONU e participa de encerramento do G20 Social

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia neste sábado, 16, a agenda oficial de eventos envolvendo o G20, principal fórum de cooperação econômica internacional, que ocorre no Rio de Janeiro (RJ).

Pela manhã, o petista terá uma reunião bilateral com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) António Guterres. Na sequência, o mandatário participa da cerimônia de encerramento da Cúpula do G20 Social, na qual deve receber um documento com as propostas da sociedade para a política e economia mundial.

A Cúpula Social, de três dias, foi uma ideia do presidente com o objetivo de incluir a sociedade civil na reunião que será realizada na segunda e na terça-feira pelos líderes das maiores economias do mundo. Além de Lula, o evento contará com a presença do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que será a sede da próxima edição do G20, em 2025.

No final da tarde, Lula vai prestigiar o “Aliança Global Festival”. Apelidado de “Janjapalooza”, por ser promovido pela primeira-dama, Rosangela “Janja” da Silva, o último dia do festival conta com os shows de Alceu Valença, Fafá de Belém, Jaloo, Jota.Pê, Jovem Dionísio, Kleber Lucas, Lukinhas, Maria Gadú, Ney Matogrosso, Romero Ferro, Tássia Reis e Baile Black Bom.

Já no domingo, 17, o presidente brasileiro vai participar de reuniões bilaterais e da Plenária dos Prefeitos do Urban 20 (U20), no Armazém da Utopia. O evento receberá prefeitos e delegações de mais de 100 cidades para debates sobre soluções urbanas e o futuro das cidades, em meio aos desafios climáticos.

Os encontros do U20 abordarão os temas prioritários do G20, destacando a perspectiva dos governos locais. Os três principais eixos de discussão são a inclusão social e combate à fome e pobreza, transição energética e enfrentamento das mudanças climáticas, e a reforma das instituições de governança global.

Cúpula de líderes do G20

Na segunda-feira, 18, e terça-feira, 19, Lula presidirá a Cúpula de Líderes do G20. Atualmente, além de 19 países dos cinco continentes (África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia), integram o fórum a União Europeia e a União Africana. O grupo agrega dois terços da população mundial, cerca de 85% do PIB global e 75% do comércio internacional.

Além dos membros plenos do grupo, são esperados representantes de 55 países ou organizações internacionais. Na segunda-feira, inicia-se a primeira das “três sessões substantivas principais”. As três reuniões correspondem, cada uma, às três prioridades que o presidente estabeleceu para a Cúpula: inclusão social e luta contra a fome e a pobreza, reforma da governança global e transição energética e desenvolvimento sustentável.

Além do encerramento da cúpula na terça-feira, Lula também irá ter reuniões bilaterais com membros do G20.