Lula se reúne com ministros do STF após explosões

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido na noite desta quarta-feira (13), no Palácio do Alvorada, com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin.

A reunião ocorre após duas explosões serem registradas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e uma pessoa ficar morta. Apesar do incidente, o encontro já havia sido organizado para discutir uma ampliação da pauta de segurança pública no governo federal.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também está com Lula para informá-lo em tempo real sobre os desdobramentos do caso. Ele, inclusive, abriu um inquérito para apurar o que aconteceu e por não descartar a possibilidade de um novo ataque.

A tendência é que o caso vá para as mãos de Moraes por “prevenção”, tendo em vista que o ministro já é relator de casos relacionados, como os inquéritos dos atos golpistas de 8 de janeiro.

Até o momento, Lula não divulgou nenhum comunicado oficial sobre as explosões em frente ao Supremo Tribunal Federal.