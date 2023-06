Lula se reúne com líder de oposição na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 8:13 Compartilhe

ROMA, 21 JUN (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã desta quarta-feira (21), em Roma, com a líder do principal partido de oposição na Itália, Elly Schlein.

“Foi um encontro muito positivo, estou muito feliz por ter tido a ocasião de conhecer o presidente Lula e de falar sobre desafios em comum e grandes temas globais, da democracia ao clima e à justiça social”, afirmou a deputada de 38 anos, que lidera o Partido Democrático (PD) desde março.

Schlein foi eleita para comandar a renovação do PD, que viu seu eleitorado atingir os mínimos históricos diante da ascensão da direita na Itália. Nos últimos dias, ela tem sido criticada internamente por ter ensaiado uma aproximação com o populista Movimento 5 Estrelas (M5S), também de oposição.

Lula chegou em Roma na última terça (20) e já se reuniu com seu amigo Domenico De Masi, professor da Universidade La Sapienza e especialista em sociologia do trabalho. “Falamos sobre o cenário político no Brasil e na Europa”, disse o presidente no Twitter. Além disso, se encontrou com o ex-premiê italiano Massimo D’Alema nesta quarta.

O mandatário brasileiro está agora no Palácio do Quirinale para uma reunião com o presidente da Itália, Sergio Mattarella.

Às 9h30 (horário de Brasília), Lula se reúne com o papa Francisco no Vaticano; ao meio-dia, com a premiê Giorgia Meloni; e às 13h, com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. (ANSA).

