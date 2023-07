Lula se reúne com economista italiana Marina Mazzucato

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/07/2023 - 21:01 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 27 LUG – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quinta-feira (27) a acadêmica e economista italiana, Marina Mazzucato, conhecida internacionalmente por seus estudos sobre gestão e inovação.

O encontro no Palácio da Alvorada também contou com a presença das ministras da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e da Saúde, Nísia Trindade.

“Me encontrei com a economista italiana Marina Mazzucato, membro do Conselho da OMS, junto com as ministras Esther Dweck e Nísia Trindade. Conversamos sobre gestão e inovação com foco na saúde.

A união de esforços dessas duas pastas tem grande potencial para melhorar a vida do país”, comentou o mandatário nas redes sociais.

Mais cedo, a professora Mazzucato, diretora do Instituto da Inovação e Propósito Público do University College London, assinou um acordo com o Ministério de Gestão e Inovação e a Escola Nacional de Administração Pública.

“O mundo inteiro está de olho no Brasil, onde há um governo progressista que tem colocado suas prioridades nos desafios climáticos, na saúde, na digitalização e na alimentação”, disse Mazzucato.

Segundo a especialista italiana, “é necessário investir no serviço público, investir nos servidores (…) para que o governo trabalhe bem com o setor privado, com a sociedade civil”.

Por sua vez, Dweck explicou que o acordo tem dois eixos: “um é de formação e outro é de cooperação. Estamos voltados para fazer o que o governo precisa fazer. Na linha do que ensina a professora Mazzucato. O importante é sabermos ‘onde’ a gente quer chegar”. (ANSA).

