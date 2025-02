Lula: Se depender do governo, Vale voltará a ocupar primeiros lugares de empresas de mineração

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 14, que, se depender do governo, a Vale será uma das maiores mineradoras do mundo. Ele deu a declaração em solenidade da empresa para anúncio de investimentos em Parauapebas (PA).

Lula se dirigiu ao CEO da Vale, Gustavo Pimenta, ao falar sobre o tema. “Me ajude, Pimenta, a fazer com que a Vale volte a ser a primeira empresa do mundo em mineração de ferro, mineração de minerais críticos, em mineração do que quiser. E sobretudo, a primeira do mundo no tratamento respeitoso ao povo que trabalha com vocês”, disse o petista.

O presidente da República está se reaproximando da Vale. Disse que a gestão de Pimenta é uma oportunidade para desfazer uma separação entre os interesses da empresa e do Estado brasileiro. “O Estado também tem interesse que a Vale cresça”, disse Lula. Segundo o petista, houve um “fio desencapado” entre a companhia e alguns governos, mas que em sua gestão não haverá mais ruídos nessa relação.

Lula afirmou que a Vale hoje é a décima quarta mineradora do mundo e que “não estaria nem na série C” se fosse em um campeonato de futebol. Ele afirmou que quer a empresa na série A e no primeiro lugar da mineração. Também disse que a companhia, assim como as pessoas das cidades mineiras de Brumadinho e Mariana, não merecia o colapso das barragens. “Espero que a Vale faça de tudo para não ter mais desmoronamento sequer de uma pedra”, declarou o chefe do governo federal.

O petista disse que conheceu a Vale antes da privatização, e que é mais difícil ter relações com uma corporation porque “cachorro com muito dono morre de fome”. Ele afirmou que a companhia deve distribuir dividendos, mas também fazer investimento. Mencionou a necessidade de um plano para transição energética.

“A Vale é uma das empresas que sempre foi motivo de orgulho nesse país. A Vale sempre esteve ligada à imagem de sucesso empresarial nesse país. Tal como a Vale, a Embraer é uma empresa que sempre esteve ligada ao sucesso do Brasil. Tal como é nossa querida Petrobras, a cara mais forte da empresa nacional”, disse Lula.