Lula se casa com Janja em cerimônia em São Paulo

SÃO PAULO, 18 MAI (ANSA) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a socióloga Rosângela Silva, mais conhecida como Janja, se casaram na noite desta quarta-feira (18) em uma cerimônia fechada para 220 convidados em São Paulo.

O pré-candidato à Presidência da República oficializou sua união com Janja em um salão de festas no Brooklin, na zona sul da capital paulista. Durante o casamento, convidados gritaram “Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”.





Com o objetivo de ser um momento íntimo e pessoal, os detalhes do matrimônio foram mantidos em sigilo. Os convidados, inclusive, ficaram sabendo da localização da festa apenas nesta manhã e, assim que chegaram ao salão, tiveram os celulares confiscados. Entre os convidados estão os artistas Gilberto Gil, Bela Gil, além do ex-BBB Gil do Vigor e políticos próximos à Lula, tais como a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o vice da sua chapa, Geraldo Alckmin (PSB) e o deputado Marcelo Freixo.

Em uma publicação nas redes sociais, a noiva publicou uma mensagem destinada a Lula. “Hoje é dia de celebrar o nosso amor”, escreveu Janja.

O relacionamento entre o petista e a socióloga foi anunciado apenas em 2019, apesar de os dois estarem juntos desde o fim de 2017. O namoro teve início quando Lula ainda estava detido em Curitiba. Na época, ela participou de uma vigília de militantes que apoiavam o ex-presidente. O casal vive junto desde quando o ex-presidente deixou a cadeia. (ANSA)