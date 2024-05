Lula sancionará depreciação acelerada amanhã e Câmara deve aprovar Mover hoje, diz Alckmin

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 14:54 Para compartilhar:

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Gerado Alckmin, disse nesta segunda-feira, 27, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionará na terça-feira, 28, o projeto da depreciação acelerada – que concede incentivos para a indústria comprar maquinário novo. Ele também afirmou que sua expectativa é que a Câmara aprove nesta segunda-feira o Mover, programa voltado ao setor automotivo.

Alckmin deu as declarações em Caxias do Sul, onde foi falar sobre as medidas do governo para reduzir os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul.

Estava ao lado do governador, Eduardo Leite, e do ministro Paulo Pimenta, designado por Lula para coordenar as medidas do governo federal no Estado.