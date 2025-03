Lula, Sánchez e Ramaphosa defendem multilateralismo em artigo

(ANSA) – BRASÍLIA, 06 MAR – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou um artigo com os líderes da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e da Espanha, Pedro Sánchez, em que eles defendem o multilateralismo e alertam contra as ameaças de ruptura no cenário global.

“O ano de 2025 será decisivo para o multilateralismo. Os desafios que se apresentam diante de nós ? desigualdades crescentes, mudanças climáticas, déficit de financiamento para o desenvolvimento ? são urgentes”, aponta o texto, publicado em jornais do Brasil e da Europa.

“Precisamos consolidar os sucessos do multilateralismo, especialmente a Agenda 2030 e o Acordo de Paris”, reforça o artigo.

Na mesma linha de argumentação, Lula, Ramaphosa e Sánchez afirmam que, diante das transformações globais, é essencial “não recuar ao isolamento, a ações unilaterais ou a rupturas”.

Os líderes também defendem reformas no sistema financeiro internacional, incluindo medidas como o “aprimoramento da taxação da riqueza global”.

Lula impulsionou o debate sobre a taxação das grandes fortunas durante a Cúpula do G20 realizada em novembro passado, no Rio de Janeiro. Neste ano, o evento será sediado pela África do Sul.

Por fim, o artigo publicado nesta quinta-feira propõe que os países participantes da COP30, que será realizada em Belém, em novembro, assumam o compromisso de “traduzir em ações concretas” os compromissos para financiar a “transição climática” nos países pobres. (ANSA).