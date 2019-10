Lula revela que ficou comovido com ligação de Gilmar no velório do neto

Em entrevista ao site Migalhas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que ficou comovido com a ligação que recebeu de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), durante o velório de seu neto, Arthur, que morreu vítima de uma infecção generalizada em março deste ano.

“Quando estou no velório do meu neto e me passam o telefone dizendo que era o ministro Gilmar que queria falar comigo, eu fiquei comovido, porque demonstrou que, por trás daquela cara, fisionomia dura e, às vezes, carrancuda, tem humanismo. E ele demonstrou uma relação humanista muito grande”, afirmou Lula.

“O Tasso Jereissati (PSDB-CE) mandou uma carta pra mim. Os caras que conseguem fazer isso ainda demonstram que têm coração, sentimento, humanismo. Em compensação, recebi Twitter de pessoas do outro lado dizendo que ‘a melhor notícia do dia foi a morte do neto do Lula’. Um crápula desse não pode ser considerado ser humano”, completou.

Mensagens divulgadas pelos sites The Intercept e UOL mostraram procuradores da Lava Jato ironizando e criticando Lula e Gilmar Mendes na ocasião do velório do neto do ex-presidente.