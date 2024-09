Lula reúne núcleo do governo na 2ª-feira e deve encontrar Marina para tratar de incêndios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/09/2024 - 20:26 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reunião com ministros e líderes do governo no Congresso nesta segunda-feira, 16. Às 9h30, no Palácio do Planalto, ele recebe os ministros da Casa Civil, Rui Costa; da Fazenda, Fernando Haddad; da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo; da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; da Comunicação Social, Paulo Pimenta; os líderes do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP); no Senado, Jaques Wagner (PT-BA); na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE); além do chefe do gabinete pessoal do presidente, Marco Aurélio Marcola.

Às 12h, Lula participa da cerimônia de formatura de diplomatas pelo Instituto Rio Branco. Às 15h, o presidente se reúne com a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. E às 16h30 participa do lançamento do Cartão Mei, no Brasília Palace Hotel.

Incêndios

Embora não esteja na agenda oficial, Lula disse no começo da noite deste domingo que irá se reunir amanhã com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o núcleo do governo para discutir mais ações para o enfrentamento da “emergência climática”.

“Neste domingo, juntamente com a Janja, sobrevoei o Parque Nacional afetado por um incêndio de grandes proporções, como tantos que têm ocorrido por todo o País. O governo federal está atuando junto com o Corpo de Bombeiros do DF para ajudar no combate às chamas”, disse Lula em suas redes sociais. O presidente lembrou que a PF tem hoje 52 inquéritos abertos contra os responsáveis por esses crimes.