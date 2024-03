Lula reúne ministros nesta segunda-feira para exigir ações após queda de popularidade

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/03/2024 - 8:42 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta segunda-feira, 18, a partir das 9 horas, com 38 ministros de seu governo, de acordo com a agenda do mandatário. Na primeira reunião ministerial ampla de 2024, o petista deve exigir de sua equipe mais ações após queda de popularidade. O encontro ocorrerá no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

O último levantamento da Genial/Quaest indicou que o terceiro mandato de Lula é avaliado negativamente por 34% dos entrevistados, contra 29% da pesquisa realizada em dezembro de 2023. A avaliação positiva saiu de 36% para 35%, oscilando dentro da margem de erro (2,2 pontos percentuais para mais ou para menos).

A pesquisa divulgada pelo Ipec também mostrou Lula com queda na avaliação positiva, pois 38% dos entrevistados tinham essa percepção em dezembro de 2023, já em março, a análise foi de 33%.

Por conta disso, há expectativa de que o presidente discuta com os seus ministros estratégias para reduzir a desaprovação.

No dia 15 de março, Lula afirmou em discurso no Rio Grande do Sul que tem consciência de que as pesquisas indicam que ele estava “aquém do que o povo esperava”, mas ressaltou que estava tudo bem” com a queda nos índices.

“A imprensa me perguntou: ‘O Lula perdeu popularidade’. E eu falei: ‘Tudo bem’. É porque eu estou aquém do que o povo esperava que eu estivesse, eu não estou cumprindo aquilo que prometi. E eu tenho consciência que não estou cumprindo”, disse.

Lula destacou que este ano será de colheita dos resultados gerados pelos programas lançados no ano passado. “É este ano que a gente começa o que a gente plantou o ano [de 2023] inteiro. Este ano que a gente vai começar a colher tudo o que nós prometemos fazer”, completou.

Segundo o portal g1, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou no dia 15 de março que a reunião ministerial apresentará um balanço de ações do governo. De acordo com ele, Lula deseja monitorar “mais de perto” o “impacto” dessas medidas na população.

Ele ainda destacou que deve apresentar durante a reunião a pauta prioritária do governo no Congresso em 2024. Padilha disse que o encontro será uma oportunidade para “mobilizar” ministros pela aprovação dos textos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias