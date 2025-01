Lula retorna ao Planalto após recuperação de cirurgia na cabeça

(ANSA) – BRASILIA, 06 GEN – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve voltar a despachar nesta segunda-feira (6) no Palácio do Planalto, em Brasília, após quase um mês afastado devido a uma cirurgia de emergência na cabeça, realizada no último dia 10 de dezembro, em São Paulo.

Lula terá reuniões com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o chefe do seu gabinete pessoal, Marco Aurélio Marcola, na manhã de hoje, conforme informou o Palácio do Planalto.

A previsão é de que o presidente tenha sua primeira atividade pública nesta quarta-feira (8), quando comandará um ato em comemoração ao segundo aniversário da tentativa de golpe de Estado de 2023.

O governo já convidou os presidentes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) para a solenidade no Planalto, que marcará os dois anos dos atos em que foram depredados os principais palácios públicos da capital federal.

Desde que retornou a Brasília, em 19 de dezembro, Lula tem mantido reuniões com ministros e parlamentares no Palácio da Alvorada e na residência de fim de semana, Granja do Torto. Por prescrição médica, ele ainda não pode viajar nem fazer exercícios físicos.

Na sexta-feira passada (3), o presidente reuniu-se com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e com o assessor internacional, embaixador Audo Faleiro, na Granja do Torto, situada no entorno do Distrito Federal.

Já no dia 31 de dezembro, na véspera do Ano Novo, o mandatário fez novos exames médicos no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. (ANSA).