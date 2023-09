Lula retoma críticas contra presidente do Banco Central

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/09/2023 - 13:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 01 SET – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o chefe do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, durante evento realizado hoje (1º) no estado de Ceará, onde cobrou a queda da taxa básica de juros, atualmente em 13,25% ao ano.

“Temos que ter dinheiro para investir, com juros baratos. O cidadão do Banco Central precisa saber que ele é presidente do Banco Central do Brasil, e não de um Banco Central que não seja do Brasil, e que precisa baixar os juros”, questionou Lula.

O presidente tem criticado Campos Neto desde o início de seu governo, em janeiro, e acusa o Banco Central de travar o crescimento da economia brasileira.

Em meio às pressões, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC reduziu a taxa Selic em 0,50 ponto percentual em agosto passado.

“Eu espero que alguns economistas brasileiros e que o senhor presidente do Banco Central estejam assistindo a essa solenidade. Essa gente precisa compreender que o dinheiro precisa circular nas mãos de muita gente. Dinheiro parado nas mãos de poucas pessoas é concentração da riqueza”, declarou Lula. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias