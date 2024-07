Lula rechaça golpe na Bolívia e denuncia ‘falsos democratas’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/07/2024 - 13:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 08 LUG – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rechaçou nesta segunda-feira (8), na abertura da cúpula do Mercosul em Assunção, no Paraguai, a tentativa de golpe de Estado na Bolívia e disse que “falsos democratas tentam solapar as instituições” na América do Sul.

“Há menos de 15 dias, um membro de nosso bloco sofreu uma tentativa de golpe. A democracia prevaleceu graças à firmeza do governo boliviano, à mobilização do seu povo e ao rechaço da comunidade internacional”, afirmou o petista.

Segundo Lula, a reação “unânime” tanto ao golpe fracassado de 26 de junho na Bolívia quanto à insurreição bolsonarista de 8 de janeiro de 2023 no Brasil “demonstra que não há atalhos na democracia em nossa região”.

“Mas é preciso permanecer vigilante. Falsos democratas tentam solapar as instituições e colocá-las a serviços de interesses reacionários. Enquanto nossa região seguir entre as mais desiguais do mundo, a estabilidade política permanecerá ameaçada”, ressaltou. (ANSA).