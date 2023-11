Lula receberá brasileiros repatriados de Gaza em Brasília

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/11/2023 - 14:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 13 NOV – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que vai receber na noite desta segunda-feira (13) os 32 brasileiros e familiares que foram repatriados do sul da Faixa de Gaza e que devem chegar na Base Aérea de Brasília.

“A segunda-feira começa com muito trabalho, reunião com ministros e à noite vou receber os brasileiros e parentes palestinos que chegam ao Brasil de Gaza”, afirmou o mandatário nas redes sociais.

O presidente e o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, mantiveram contatos com as autoridades de Israel, Egito e Palestina para garantir a libertação do grupo que ficou durante quase um mês no sul de Gaza.

Os brasileiros e seus parentes decolaram hoje do Cairo, no Egito, às 6h50 (horário de Brasília), em uma aeronave da Presidência, que deve fazer paradas técnicas em Las Palmas (Espanha) e Pernambuco, nordeste brasileiro, antes de chegar a Brasília.

Segundo o Ministério de Justiça, os repatriados ficarão, a partir de hoje e durante 2 dias, em um alojamento da Força Aérea Brasileira (FAB) em Brasília e vão receber “refugio” e carteira de trabalho para permanecer no Brasil.

O Ministério de Relações Exteriores informou ainda que já está trabalhando para repatriar uma segunda leva de 50 brasileiros que pediram para sair da região em conflito. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias