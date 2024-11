Lula recebe Xi sob rígido esquema de segurança

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/11/2024 - 12:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 20 NOV – O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido nesta quarta-feira (20) pelo mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio da Alvorada, em Brasília, durante uma visita de Estado marcada por um rigoroso esquema de segurança.

A Esplanada dos Ministérios, principal avenida da cidade, amanheceu parcialmente interditada, com reforço das forças de segurança posicionadas em pontos estratégicos.

O governo chinês reservou todas as acomodações de um hotel próximo ao Palácio da Alvorada, que está sem hóspedes desde segunda-feira (18), com exceção do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que permaneceu no local.

Para garantir a privacidade e a segurança da comitiva chinesa, tapumes foram instalados na entrada do hotel, e simulações da chegada do comboio presidencial foram realizadas.

Além disso, funcionários do hotel foram substituídos por pessoal contratado pelas autoridades de Pequim.

Por sugestão do governo chinês, o Brasil alterou o cerimonial tradicional das visitas de governantes estrangeiros.

O encontro entre Lula e Xi, que normalmente seria realizado no Palácio do Planalto, ocorre no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. O acesso ao local permanece completamente bloqueado desde a terça-feira (19).

A presença da imprensa também foi limitada. O governo brasileiro priorizou a entrada de cinegrafistas e fotógrafos no Alvorada, mas permitirá um número maior de jornalistas no jantar oferecido por Lula a Xi na noite desta quarta, no Palácio Itamaraty. (ANSA).