Lula recebe Von der Leyen e pede ‘confiança mútua’ à UE

(ANSA) – BRASÍLIA, 12 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, ao receber hoje a chefe do poder Executivo da UE, Ursula von der Leyen, no Palácio do Planalto.

Lula disse que, para avançar no acordo, é preciso reforçar a “confiança” entre os dois lados, ao invés de apostar em sanções para conter o desmatamento.

“A premissa entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua, e não da desconfiança e das sanções”, afirmou o presidente, em referência a um instrumento apresentado recentemente por Bruxelas e que amplia as obrigações ambientais do Brasil, que estaria sujeito a sanções em caso de descumprimento.

Lula destacou que é preciso respeitar os interesses de todos nas negociações, mas apontou que algumas leis aprovadas na UE possuem efeitos “extraterritoriais” e “modificam o espírito do acordo”. (ANSA).

