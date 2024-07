Lula recebe presidente da Itália no Planalto

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/07/2024 - 12:01 Para compartilhar:

BRASÍLIA, 15 JUL (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira (15), em Brasília, seu homólogo da Itália, Sergio Mattarella, primeiro chefe de Estado do país europeu a visitar o Brasil em 24 anos.

Acompanhado de sua filha, Laura Mattarella, o presidente italiano passou as tropas em revista e subiu a rampa do Palácio do Planalto, onde foi acolhido com abraços calorosos por Lula, que estava acompanhado da primeira-dama Janja e do chanceler Mauro Vieira.

Em seguida, os líderes escutaram os hinos da Itália e do Brasil e posaram para fotos de mãos dadas. Está prevista uma declaração à imprensa após o encontro, que será seguida de um almoço oficial no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores.

Na sequência, Mattarella se reunirá com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e visitará a exposição “Oltreoceano”, que reúne obras de artistas ítalo-brasileiros por ocasião dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. O último compromisso do presidente em Brasília será um encontro na Embaixada da Itália com representantes da comunidade do país europeu. (ANSA).