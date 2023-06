Lula recebe presidente argentino Alberto Fernández

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/06/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 26 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe hoje (26) o mandatário da Argentina, Alberto Fernández, que enfrenta uma grave crise econômica com altas taxas de inflação e escassez de reservas para pagar um empréstimo do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Lula e Fernández se reunirão no Palácio do Planalto às 12h e posteriormente terão um almoço no Palácio Itamaraty. O líder argentino também deve ter encontros com autoridades do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fernández tem expectativa de receber apoio financeiro brasileiro ou do Novo Banco de Desenvolvimento do grupo Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), chefiado pela ex-presidente Dilma Rousseff.

Na semana passada, durante evento na França, Lula criticou o FMI por ter emprestado US$ 44 bilhões ao governo argentino durante a presidência de Mauricio Macri e destacou a importância do banco dos Brics. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias