Lula recebe núncio do Vaticano às vésperas de reunião com Papa

(ANSA) – BRASÍLIA, 19 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje (19) o núncio apostólico dom Giambattista Diquattro e o presidente da Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB), dom Jaime Spengler, às vésperas do encontro da próxima quarta-feira (19) com o Papa Francisco no Vaticano.

“A conversa abordou a situação social da Igreja Católica no Brasil e as relações do país com o Vaticano”, informou o Palácio do Planalto.

O Brasil é o país com a maior população católica do mundo, apesar do avanço das igrejas evangélicas nos últimos anos.

A reunião realizada no Palácio da Alvorada durou cerca de uma hora e também contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Lula declarou hoje sua intenção de convidar o Papa para o Círio de Nazaré, uma das maiores festas católicas do Brasil e que acontece anualmente em Belém, no Pará. (ANSA).

