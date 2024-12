Lula recebe Haddad em São Paulo em 1º compromisso após alta

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/12/2024 - 11:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 16 DIC – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta segunda-feira (16) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), em sua residência particular na zona oeste de São Paulo.

Este foi o primeiro compromisso político do presidente desde que recebeu alta, no domingo (15), após passar por uma cirurgia na cabeça no Hospital Sírio-Libanês.

Haddad chegou por volta das 9h30 e não deu declarações à imprensa. A reunião ocorreu em meio às negociações entre o governo e o Congresso Nacional para a aprovação do pacote fiscal elaborado pelo ministro da Fazenda.

O Legislativo enfrenta um prazo apertado, com apenas esta semana para concluir as votações antes do início do recesso parlamentar, que começa na sexta-feira (20).

O encontro reforça a urgência do governo petista em garantir avanços na pauta econômica, que inclui corte de gastos, reforma tributária e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. (ANSA).